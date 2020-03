Rebecca De Pasquale dimagrita di 15 kg in 3 mesi: le foto prima e dopo

Rebecca De Pasquale è da sempre stata una buona forchetta per questo motivo combatte da sempre con la bilancia, anche se più volte ha ammesso di non essere una vanitosa troppo attenta alla linea.

Certo, quando i kg diventano troppi potrebbero diventare un problema per la salute, per questo motivo l’ex gieffina si è più volte messa a stecchetta e dopo aver sperimentato una dieta ‘fai da te’ un paio d’anni fa perdendo 10 kg:

Ora la De Pasquale ha deciso di affidarsi ad uno che con le diete ci campa, seppur super criticate: Alberico Lemme.

In poco meno di tre mesi (da metà gennaio ad ora) Rebecca ha confessato di aver perso circa 15 kg.

Ecco la foto:

Rebecca De Pasquale ora sogna di partire per L’Isola dei Famosi, come mi aveva confessato un po’ di tempo fa.

“Andrei subito all’Isola perché mi piace mettermi in gioco. L’Isola ti rafforza, io amo vivere allo stato brado, adoro le capanne, adoro cucinare nella terracotta. Starei bene senza lagnarmi come fanno altri che piangono per tutta la durata del reality. Molti avvertono fortemente la mancanza delle proprie cose o dei propri cari, ma non mi piace quando esagerano, io non lo farei”.