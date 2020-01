Regina Elisabetta: ecco come ha reagito alle “dimissioni” di Harry e Meghan – il comunicato ufficiale

Mercoledì pomeriggio Harry Windsor e Meghan Markle hanno annunciato di voler rinunciare ai loro titoli reali ed hanno espresso la volontà di trasferirsi in Nord America. Ma come l’ha presa la Regina Elisabetta? La reazione di Buckingham Palace non si è fatta attendere e sul sito della Famiglia reale inglese è apparso un breve comunicato.

“Le discussioni con il duca e la duchessa del Sussex sono in fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che richiedono tempo per essere elaborate”.

BREAKING: Buckingham Palace says ‘it’s complicated’.

Translation: the Queen’s bloody furious. pic.twitter.com/XVob7SulCd — Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020

Secondo gli esperti questa nota è la prova di come la famiglia reale fosse all’oscuro della decisione della giovane coppia di lavare in pubblico i panni sporchi.

Jonny Dymond, corrispondente reale per la BBC, ha dichiarato che Elisabetta sarebbe molto amareggiata e anche irritata per quello che hanno combinato Harry e Meghan.

“Loro hanno commesso un grave errore: non hanno informato prima la Regina e nemmeno Carlo prima del loro annuncio. La famiglia ha scoperto tutto dalla tv e i media. Non riesco a pensare a un esempio del passato in cui [la famiglia reale] è stata così esposta. La sovrana è davvero amareggiata e delusa dal comportamento del nipote e della moglie, devo dire che è anche molto irritata”.

Una fonte reale ha parlato al Daily Mail ed ha confermato le parole di Jonny Dymond.

La Regina Elisabetta era all’oscuro dell’annuncio di Harry e Meghan.

“È profondamente ingiusto per la Regina, non merita di essere trattata in questo modo. – ha fatto sapere la fonte reale – La famiglia aveva capito che Meghan e Harry volevano fare qualcosa di diverso ed era disposta ad aiutarli. Hanno avuto il matrimonio che volevano, la casa che volevano, l’ufficio che volevano, i soldi che volevano, lo staff che volevano, i tour che volevano e avevano il sostegno della famiglia. Cosa vogliono di più?. Perché non avvisare sulla volontà di fare un annuncio pubblico? Anche lo staff di Palazzo non ha gradito l’annuncio. Meghan e Harry hanno pianificato tutto segretamente. Il loro fedele team si sente tradito, loro si sentono pugnalati alle spalle”.

Ma la vera esclusiva CHOC mondialmente mondiale sulla Regina ce l’ho io su Bitchy (BBC e Daily Mail beccatevi sti spicci). Ecco come ha reagito Eli all’annuncio di Harry e Meghan…

Harry e Meghan annunciano il divorzio dalla famiglia reale. Regina Elisabetta: pic.twitter.com/2Var8lMAlR — Endriu (@Gavatzony) January 8, 2020