Retroscena de La Vita In Diretta: la verità sulla lettera in difesa di Alberto Matano

Lo sfogo di Lorella Cuccarini fatto poco prima dell’ultima puntata de La Vita In Diretta ha scatenato un terremoto in Rai e sul web. Dopo la fine della trasmissione le “donne de La Vita in Diretta” hanno scritto una lettera in difesa di Alberto Matano, in risposta alle parole della conduttrice.

Dietro a questa lettera però ci sono alcune precisazioni da fare, Fan Page grazie ad una fonte interna al programma ha scoperto che le firmatarie erano solo 14 e che almeno altre 37 collaboratrici (tra le quali la regista Nicoletta Chiadroni) non avevano assolutamente preso parte all’iniziativa.

“È più un fatto di coscienza che altro. La lettera è stata considerata, non si sa se per errore o volutamente, delle ‘donne della vita in diretta’ e invece non è così. Erano solo poche colleghe, tante altre non hanno voluto perché o non interessate ad aderire alla polemica, essendo estranee ai fatti, o perché ignare della missiva o per motivi personali. Il fatto è che quelle sono 14 firme e ce ne sono 37 che non hanno voluto firmare o che non sono state proprio informate. – continua la fonte de la Vita In Diretta – Probabilmente non c’è stata nemmeno la loro volontà (quella delle firmatarie, ndr) di far passare quella come la lettera delle donne della vita in diretta perché hanno firmato singolarmente. È successo tutto in un attimo: la Cuccarini ha mandato la lettera la mattina dell’ultima puntata e subito dopo è stato improvvisata questa lettera di risposta con chi c’era e non informando tutte, aspettando le adesioni. A quel punto purtroppo i grandi giornali hanno riportato la notizia e non c’è stata la prontezza di intervenire per chiarire per bene come sono andate le cose”.