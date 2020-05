Spunta un retroscena su Sirius di Uomini e Donne

Ok, la notizia che sto per darvi è in piena modalità “pretends to be shocked” / “fingere di essere scioccati” quindi sedetevi e fate un bel respiro prima di leggere la prossima frase dell’articolo.

Sirius è a Uomini e Donne solo per popolarità e non per un reale interesse verso Gemma.



A scriverlo è stato l’ex gieffino e attuale opinionista di Barbara d’Urso, Biagio Danelli, che su Instagram ha lanciato lo scoop:

“Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità (mi spiace) per Gemma”.

Ok.

Ripubblico la gif in caso non si fosse capito il mio grado di choc.