Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller hanno fatto pace? – il post

Tra Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller è nata una splendida amicizia già all’interno della scuola di Amici. Una volta usciti dal talent i due erano inseparabili, tanto che moltissimi fan erano convinti che fossero più che amici. Anche alcuni settimanali avevano parlato del loro rapporto, chiedendosi se fosse solo amicizia.



I due ragazzi hanno scherzato sull’argomento dichiarandosi fidanzati: “Qui ci siamo fidanzati ufficialmente, abbiamo fatto una vacanza d’amore. I pregiudizi e i soldi rendono cieche le persone”.

Per poi smentire tutto e chiarire che si trattava solo di una bella amicizia: “Che tra me e lui ci sia più che un’amicizia? Lo so, in tanto lo hanno pensato. Siamo soltanto amici, ma amici-amici, legati davvero a livello profondo, un po’ come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ci abbiamo scherzato su, dicendoci ‘Ma sì, se facciamo il gossip vorrà dire che siamo vincenti’”.

Dopo l’estate passata insieme è seguito un lungo periodo di distacco. Andreas e Riki non si sono più fatti vedere insieme in pubblico e i rumor parlavano di “rapporti professionali e personali interrotti”.

Adesso però sembra essere tornato il sereno. Riccardo Marcuzzo staserà sarà ospite ad Amici Celebrities e Andreas su Instagram ha sponsorizzato il nuovo singolo del cantante, scrivendo anche: “Bentornato amico mio”.

Tutto è bene quel che finisce bene.