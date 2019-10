Riccardo Guarnieri sfila in boxer a Uomini e Donne ma viene attaccato: “Effeminato”

Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri più corteggiati del Trono Over di Uomini e Donne. L’uomo però pare aver capito di essere innamorato di Ida, tanto che in una recente puntata dello show mariano le ha fatto una dichiarazione.

Ieri il tema della sfilata di Uomini e Donne era ‘fascino irresistibile’ e Riccardo ha ben pensato di presentarsi in passerella in boxer, mostrando tutto il suo fisico scolpito. Ma se Ida e Gemma gli hanno dato due bei 10 (la Galgani ha gusto), per il bel pugliese sono anche arrivate delle stroncature.

Due dame hanno dato 3 e 4 a Riccardo.

“Io ho trovato tutto molto squallido. Sembrava la festa di un addio al nubilato. Non mi sei piaciuto, questo genere di cose non mi piace. Non ho visto fascino e non ho visto intelligenza. Facile tirare fuori l’addominale. Non stavamo parlando di fisico irresistibile, ma di fascino irresistibile, è diverso. Non lo dico perché rosico. Tu per me non sei affascinante. Fisicamente di posso dare 10, ma al fascino per me sei un 3”.

“Io penso che tu sia un gran bel ragazzo, con un gran bel fisico. Però per me è troppo. A me personalmente un uomo che fa tutta questa scenetta mi smorza tutta la fantasia. Questa è una cosa personale. Eri troppo effeminato. Troppo effeminato per quanto mi riguarda.”