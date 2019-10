Riccardo e Ida: i due raccontano quello che è successo fuori da Uomini e Donne e lasciano il programma

Quella tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri è una storia infinita. Dopo mesi di distacco lui con una lettera le ha confessato di amarla ancora, Ida l’ha presa bene, ma la settimana successiva ha cambiato idea.

“Ida Platano pare abbia finalmente deciso di lasciare Riccardo Guarnieri perché ha confessato di non provare più niente per lui e di non aver avuto particolari emozioni una volta ricevuta la lettera d’amore dal suo ex. La dama, come se non bastasse, si è rivolta completamente altrove e in settimana ha cercato Armando Incarnato, il cavaliere che ormai da qualche settimana sta cercando di farle capire che il suo passato amoroso è diventato più una zavorra che un valore.”

Adesso però è arrivato l’ennesimo colpo di scena. Durante la registrazione di ieri, i due hanno raccontato quello che è successo fuori dagli studi di Uomini e Donne. Il bel pugliese e la compagna(?) hanno passato una giornata a Roma e per questo lei ritiene sia giusto lasciare il programma e provare (ancora una volta) a far nascere una storia fuori dallo studio mariano.

“Subito dopo la scorsa registrazione lei lo cerca e gli chiede di vedersi per un semplice saluto. Lui stava per partire e salire sul treno. Lei dice che se voleva lui rinunciava e la raggiungeva. Lei però non si è sentita di bloccarlo ma si mettono d’accordo per vedersi poi a Roma. A Roma ci sono stati solo abbracci, né baci né altro. Hanno di dormito insieme mano nella mano, quindi ritiene giusto uscire con lui per provare a viversi di nuovo.

Poi c’è una discussione tra lei e Armando, in quanto Ida è arrabbiata per le parole di lui dove dichiarava che lei lo stava usando, al che confessa che in realtà è stato lui la volta scorsa a proporre di nascondere il bacio che c’era stato tra loro e usarlo. Lui però controbatte dicendo che le ha detto solamente che come ad Ursula e Sossio era stato utile per capire che si amavano ancora, lei poteva fare lo stesso usandolo per capire cosa provasse ancora per Riccardo.”