Riccardo Marcuzzo si sfoga: “Essere diverso è difficile, mi prendono in giro…”

Dopo la trovata del sosia e le foto senza maglietta con il nuovo look, Riccardo Marcuzzo è tornato a parlare sui social. Ieri il cantante di Amici si è sfogato su Instagram ed ha detto di essere diverso e che per questo viene preso in giro.

“Mi sf*ttono perché mi piacciono i fiori, l’amore e la natura. Mia mamma aveva ragione: essere diverso non è facile, ma tu segui il tuo cuore. Il titolo del primo singolo sarà GOSSIP!”

Essere “diversi” non è facile, ma non capisco come possa essere preso di mira perché amante della natura.

Non è la prima volta che Riccardo Marcuzzo si sfoga pubblicamente, l’ha fatto anche un anno fa in un’intervista concessa a Vanity Fair.