Riccardo Marcuzzo sbotta contro la giuria demoscopica

Riccardo Marcuzzo nel corso delle varie serate del Festival di Sanremo ha preso mazzate da dritto e da rovescio arrivando penultimo per la giuria demoscopica (davanti solo al duo Bugo e Morgan) e terzultimo per la sala stampa (davanti alla Lamborghini ed al duo Bugo e Morgan).

Uno scarso apprezzamento che ha infastidito Marcuzzo che – durante un’intervista – ha sbottato contro la giuria demoscopica:

“La giuria demoscopica? Non so neanche chi caz*o sono. E nessuno non può neanche mai controllarli! Possono fare quel che caz*o vogliono”.

Ecco il video:

Questa sera sarà chiamato a votare (oltre la demoscopica e la stampa) anche il televoto: il pubblico premierà Riki o riceverà l’ennesima mazzata fra capo e collo?

“La giuria demoscopica – come riportato dal portale Money – non è altro che un gruppo di 300 persone scelte dall’azienda su un campione di abituali fruitori di musica di diversa età, genere musicale di preferenza e provenienza geografica. Il termine “demoscopico” , infatti, significa proprio “indagine statistica dell’opinione pubblica”. Cerchiamo di capire come funziona, come vota la giuria demoscopia e quale ruolo avrà nella scelta del cantante che si aggiudicherà il podio al festival di Sanremo 2020″.