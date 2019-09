Riccardo Marcuzzo (quello vero) torna su Instagram, si spoglia e mostra il nuovo look: “Sono bellissimo”

La scorsa settimana il profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo è tornato attivo con un sosia del cantante che continuava a pubblicare foto e stories. La mossa è stata studiata probabilmente per far parlare di questo comeback ed in effetti è riuscita (anche se però pare che l’account abbia perso alcune decine di migliaia di follower).

Oggi invece è tornato il vero Riki, che ha condiviso una foto con i muscoli in vista e una bella parrucca e un nuovo look.

Riccardo Marcuzzo è riapparso sul web con i pettorali ben definiti e dei capelli biondi che farebbero invidia anche a Flavia Vento.

“Scusate ero a rifarmi la faccia… però, come vedete, da oggi farò parlare solo la musica.”

Proprio sotto lo scatto sexy Riki ha lasciato un commento bislacco: “Sei bellissimo“.



Possiamo perdonargli la poracciata del sosia solo se nel nuovo video indosserà solo queste…