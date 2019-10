Riccardo Marcuzzo pubblica i messaggi privati del cantante che l’ha minacciato e offeso

Ieri pomeriggio Riccardo Marcuzzo ha risposto a chi l’ha accusato di aver plagiato Mahmood ed ha anche fatto una confessione pesante. Il cantante di Polaroid ha detto di essere stato insultato e minacciato da un collega nei dm di Instagram. Stando alle dichiarazioni di Riki, questo artista gli avrebbe scritto ‘ti massacro , ti spacco la faccia, figlio di pu**ana, sei un bimbomink*a.’

Poche ore dopo Riccardo ha deciso di condividere dei messaggi privati che gli avrebbe inviato questo collega: “Babbo di minc**a, tu spera che io e te non capitiamo mai nello stesso posto. Io non ho bisogno di comprare nulla. Mi dispiace per te povero co**ione. Anche se cancelli ormai ti sei scavato la fossa“.

Marcuzzo ha commentato gli screen con un sintetico: “Questo è il livello di alcuni artisti che girano in Italia“.

Tutto molto trash, ma adesso manca solo il nome, Riki togli questa censura e…



Ma Riki Marcuzzo é la nuova Sara Tommasi? — Viviana; (@viviennexo) October 5, 2019

Raga ma si è saputo chi ha scritto questo a Riki Marcuzzo? pic.twitter.com/u5QzGRvnZ4 — Frankie🥀 (@smellycatwa) October 5, 2019