Riccardo Marcuzzo pubblica il suo VERO nuovo singolo (AUDIO)

Riccardo Marcuzzo (non me ne voglia, ma non riesco proprio a chiamarlo RIKI) dopo aver svelato il segreto di Pulcinella, ha pubblicato su iTunes e Spotify il suo nuovo singolo (quello vero!) dal titolo Gossip. La base è carina, il testo è demenziale. Ascoltatelo e ditemi che ne pensate.

Riccardo Marcuzzo | Gossip | Testo

Ehi

occhi da storte

e i fotografi davanti al club

foto distorte

fanne un’altra e via

lei nella notte

e la noia muove nuove chances

facce da str0nze che si invidiano i like

Battiti pensieri fradici

menti allegate tra la menta e il lime

ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

sai di me ti volti e sei da me

bicchieri in plastica e una suite da hotel

fuori e luci ed ex e dopo il clic all’un due e tre

flash

oh night, oh night night

lei che si mette in posa

oh night, oh night night

hey girl dimmi che lo fai per

oh night, oh night night

lei si mette in posa

oh night night night

lei che si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per… dai… dai…

gossip

Cedi poi menti

cedimenti intorno ad un altro shot

vai nei commenti

chi non vive spia

scatti fuori fuoco nei magazine

scatti in fuori gioco nei blog

tu metti in pista la privacy

happy ending stop

battiti pensieri fradici

menti allegate tra la menta e il lime

ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

sai di me ti volti e sei da me

bicchieri in plastica e una suite da hotel

fuori e luci ed ex e dopo il clic all’un due tre

trash

oh night, oh night night

lei che si mette in posa

oh night, oh night night

hey girl dimmi che lo fai per

oh night night night

lei si mette in posa

oh night night night

hey girl dimmi che lo fai per… dai… dai…

dai… dai…

dai… dai…

dimmi che lo fai per

oh night oh night night

dimmi che lo fai per

oh night oh night night

dimmi che lo fai per

oh night oh night night

dimmi che lo fai per

oh night oh night night

dimmi che lo fai per