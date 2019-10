Riccardo Marcuzzo svela il segreto di Pulcinella

Prima il sosia che si spacciava per lui (sgamato dopo mezz’ora, dato che era un noto attore), poi gli insulti che si auto-scriveva su Instagram come se fosse una Lady Gaga o un Britney Spears qualsiasi (la performance di Do What U Want agli American Music Awards o il video di Piece Of Me vi dicono nulla?), infine un’anteprima del singolo palesemente scopiazzata da Soldi di Mahmood: Riccardo Marcuzzo per annunciare il suo ritorno in musica ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione.

Ha scalpitato, ha urlato, si è spogliato, ha trollato. Se c’è riuscito a farsi notare? Questo lo diranno i numeri, quando il suo nuovo singolo Gossip vedrà luce su iTunes e Spotify.

Nel dubbio proprio pochi minuti fa Riccardo Marcuzzo (o Riki, come si chiama in arte) ha svelato su Instagram il segreto di Pulcinella: l’anteprima del singolo Gossip, in realtà, è stata prodotta ispirandosi a vari tormentoni di Lionel Richie, J Balvin, Mahmood e Ghali ed è stata ideata per “confondere le idee” e “trollare”.

Simpaticissimo. Ma issimo, proprio.