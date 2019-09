Riccardo Pozzoli risponde alle accuse fatte dalla sua ex Chiara Ferragni

Nel suo documentario Chiara Ferragni ha svelato come mai non ha più rapporti con il suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli.

“Poche parola Chiara Ferragni su Riccardo Pozzoli: ‘Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. In Chiara Ferragni Unposted viene fuori la verità. – si legge su Gente – A pochi giorni dalla nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez, il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. Chiara viene tenuta all’oscuro dell’operazione: la gravidanza negli ultimi due mesi si è complicata e il suo entourage decide di aspettare il parto per comunicarle il ‘tradimento’. Lei non la prende bene. ‘ Ho capito che non conosci mai veramente nessuno’. Dice cos’ nel documentario. Però non spiega cosa possa aver indotto Pozzoli a vendere le quote o cosa sia successo dopo.”

A distanza di una settimana dall’uscita di Chiara Ferragni Unposted, Riccardo Pozzoli ha commentato la vicenda su Instagram. Il ragazzo ha liquidato tutto dicendo che nei momenti difficili si creano fratture e punti di vista differenti.

“Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.”

