Ricetta Nutella Biscuits: se non li trovi puoi farli

I Nutella Biscuits hanno contagiato davvero tutti. I biscotti ripieni di Nutella realizzati dalla Ferrero in tre settimane hanno già fatturato 8 milioni di euro vendendo oltre 57 milioni di biscotti in tutta Italia. Una cifra esorbitante destinata a crescere, considerando che le confezioni spariscono dagli scaffali non appena vengono posizionate.

Non tutti, infatti, sono riusciti ad assaggiarne uno e se a Napoli esistono dei bagarini che li rivendono per strada al doppio del prezzo, online sono spuntate numerose ricette per ricrearli.

La ricetta più fedele all’originale è quella realizzata da ChiaraPassion sul suo blog, dove spiega dettagliatamente tutti i procedimenti. Insomma, aspiranti pasticceri di Bake Off Italia, mettetevi alla prova.

Ricetta Nutella Biscuits

Ecco la ricetta di Chiara Passion per realizzare 24 biscotti di crema alla Nutella. Tiè, Ferrero.