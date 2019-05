Richard Madden e Brandon Flynn condividono la stessa stanza di hotel e volano insieme in Francia

Da quando ad inizio aprile Richard Madden e Brandon Flynn sono andati a vivere insieme in un appartamento a Los Angeles, escono quasi quotidianamente le loro paparazzate.

Le ultime foto dei due ragazzi però, hanno infiammato in modo particolare i cuori delle fan che li vorrebbero fidanzati e felici (dopo Harry Styles e Louis Tomlinson si sono buttate su Richard e Brandon?). A gettare benzina sul fuoco c’hanno pensato alcuni siti americani, secondo i quali i due attori avrebbero condiviso una camera d’hotel a New York.

“I coinquilini Richard Madden e Brandon Flynn condividono i vestiti e ora anche la stessa camere d’hotel a NYC. Richard era in città per un paio di giorni per promuovere Rocket Man e Brandon ha pensato di raggiungerlo per approfittare della camera d’hotel, come farebbero tutti i bravi coinquilini.”

Brandon e Richard sono poi volati in Francia, dove hanno anche partecipato ad un party con i genitori di Madden.

Se sono amici dimostrano che (ovviamente) l’amicizia tra un uomo etero e uno gay è possibile e normale, se sono qualcosa di più buon per loro, in ogni caso…



