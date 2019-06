Richard Madden e Brandon Flynn stanno insieme? La risposta dell’attore de I Medici fa impazzire le fan

Richard Madden e Brandon Flynn vivono insieme da due mesi e vengono paparazzati quasi quotidianamente in giro ad Hollywood. I due attori sono anche stati recentemente in vacanza in Francia e a New York, dove hanno condiviso la stessa camera d’hotel.

Moltissimi fan sono convinti che Richard e Brandon siano una coppia e le famose shipper cercano ogni dettaglio che possa confermare questa tesi.

Il New York Times ha chiesto a Richard Madden un’opinione sulle voci secondo le quali avrebbe una storia d’amore con Brandon Flynn e lui ha dato una risposta che ha fatto impazzire le fan.

“Se stiamo insieme? Cerco solo di mantenere riservata la mia vita personale. Non è che non voglio risponderti, ma io non ho mai parlato delle mie relazioni”.

Le fan già festeggiano sui social, anche se Richard Madden non ha assolutamente confermato nulla.

richard brandon actually dating pic.twitter.com/TuBvOpkxXP — ً (@castieIs) 1 giugno 2019

petition for richard madden and brandon flynn to start an only fans account would pay $100+ per month no question pic.twitter.com/arMkAD8PeA — 𝕃𝕋𝔸ℂ happy pride ◟̽◞̽ (@LTAC69) 2 giugno 2019