Richard Madden interpreterà il primo supereroe gay della Marvel

Sarà Richard Madden ad interpretare il primo supereroe gay della Marvel: si tratta di Ikaris, membro degli Eternals. L’omonimo film, The Eternals, uscirà il prossimo anno al cinema.

@Marvel have revealed who is to be their first out gay lead superhero.#RichardMadden, who played Elton John’s manager in #Rocketman will play #Ikaris, a 20,000 year old augmented human, in the movie #TheEternals due for release in 2020. pic.twitter.com/J3r0Il7cqL — Pinksixty (@Pinksixty_News) August 8, 2019

Ovviamente Richard Madden è stato scelto per interpretare il ruolo per la sua estrema bravura, ma proprio a causa dell’omosessualità del suo personaggio molti siti di gossip hanno ritirato fuori l’ipotesi (mai smentita, ma neanche confermata) che vorrebbe Richard felicemente fidanzato con Brandon Flynn, attore nonché ex di Sam Smith.

Proprio in merito a questo, Richard ha così dichiarato:

“Se stiamo insieme? Cerco solo di mantenere riservata la mia vita personale. Non è che non voglio risponderti, ma io non ho mai parlato delle mie relazioni”.

E se questa è la sua risposta definitiva, non possiamo far altro che accenderla.

I’m so late but does anyone have thoughts on Brandon Flynn and Richard Madden because pic.twitter.com/jcKo60n9Ul — 𝗯𝗲𝗲 | was @kriedesaulniers (@lavendermadden) August 9, 2019