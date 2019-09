Ricky Martin e il marito Jwan Yosef aspettano un altro figlio – l’annuncio

Ricky Martin è diventato padre con l’arrivo dei due gemelli Matteo e Valentino, nati 9 anni fa da una madre surrogata.

L’anno scorso dopo essersi sposati Ricky e Jwan Yosef hanno accolto la piccola Lucia e adesso sono pronti ad allargare la loro famiglia.

A dare l’annuncio è stato proprio Ricky Martin ieri sera dal palco dell’Human Rights Campaign National Dinner che si è svolto a Washington.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019