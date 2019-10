Sembra che sia capace di trasformare in oro tutto quello che tocca e di trarne un guadagno. Non a caso, a giugno 2019 Rihanna è risultata l’artista femminile più ricca del mondo secondo la rivista Forbes con un patrimonio stimato intorno ai 600 milioni di dollari. Rihanna, parallelamente alla carriera di cantante (con tour mondiali e ormai otto album all’attivo) ha lanciato una propria linea di cosmetici, si è spesa in iniziative benefiche, è stata protagonista di documentari e film, tra cui Ocean’s 8. Ora l’artista barbadiana si sta dedicando alla sua biografia illustrata-

Rihanna, autobiografia illustrata

Intitolato Rihanna e edito da Phaidon, Rihanna ha descritto il volume come una “autobiografia visiva”, perché supportata da un notevole apparato fotografico. Nelle 500 pagine del volume trovano posto 1050 immagini a colori della performer e 11 inserti speciali.

Negli scatti (alcuni inediti) la vediamo bambina alle Barbados, designer, imprenditrice, icona di stile. E ancora, impegnata in concerti, momenti di vita più privata, apparizioni pubbliche. Nel tempo il suo look è molto cambiato e non sono mancate offese gratuite e critiche che ovviamente non l’hanno minimamente sfiorata. Rihanna continua a esibire orgogliosa il suo corpo, benché più morbido rispetto al passato.

Di Rihanna esistono diverse versioni. In aggiunta al formato grande ce ne sono anche due più piccoli, due edizioni limitate: la Luxury Supreme e la Ultra Luxury Supreme (appena 1000 copie).

Il lancio è previsto il 24 ottobre: finalmente i frutti di cinque anni di lavoro vedranno la luce. Il progetto ha coinvolto non solo Rihanna e la casa editrice, ma anche un nutripo numero di fotografi e artista. La star li ha ringraziati sia sui suoi social che attraverso il comunicato diramato da Phaidon. Prima dell’uscita ufficiale, ci sarà un evento di presentazione del libro al Guggenheim Museum di New York. Intanto, i fan possono provvedere al preorder sul sito ufficiale.