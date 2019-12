Ai British Fashion Awards c’era anche Rihanna che ha dato spicci a tutti

Al grido di ‘beccatevi sti spicci’ Rihanna è tornata a troneggiare su un red carpet conquistando tutti, fan e stampa. E’ stata lei, infatti, la vera protagonista del tappeto rosso dei British Fashion Awards che si sono tenuti al Royal Albert Hall di Londra.



La presenza di Rihanna non è stata però casuale: era infatti nominata (e ne è uscita vincitrice) nella categoria Urban Luxe con la sua linea di moda Fenty.

Intervistato da una radio francese, il produttore David Guetta ha parlato del nuovo album di Rihanna che potrebbe uscire a breve.

“Ci siamo quasi. Un anno fa sono stato contattato per un album al quale stava lavorando. Il suo team mi ha dato un po’ di informazioni. Quello che posso dire adesso è che la direzione iniziale alla quale lavoravano è cambiata. La cosa è stata lasciata morire. Hanno optato per una cosa nuova, non posso dire la direzione precisa. Vi dico che io sono felice. Io credo che farà felici i fan della dance music. Capite cosa dico?”