Rihanna (come Dolce e Gabbana) fa arrabbiare i cinesi

Se una settimana fa Kim Kardashian ha fatto arrabbiare i giapponesi, oggi è stata Rihanna a far arrabbiare i cinesi. Il problema è sempre il solito: appropriazione culturale.

L’appropriazione culturale è un concetto nato negli Stati Uniti d’America, quando gli americani iniziarono ad adottare elementi di cultura dei nativi americani, i pellirossa. L’utilizzo da parte degli statunitensi di elementi distintivi degli indiani d’America (treccine, piume, fasce..) è stata definita irrispettosa e offensiva, dato che venivano ridotti a semplici caricature spogliandone completamente di significato. Insomma, se uno statunitense si veste a carnevale da pellerossa risulta razzista e offensivo.

Oggi il termine ‘appropriazione culturale’ si è evoluto e per tale si intende tutto ciò che fa parte di un’altra cultura minoritaria (e che in quella cultura ha un significato importante) e lo si utilizza per semplice moda. Ovviamente sotto accusa è la cultura occidentale che per moda ha più volte ‘rubato’ simboli religiosi, storici o tradizionali di altre culture più piccole.

Rihanna è stata accusata di appropriazione culturale proprio perché sulla cover di Harper Bazaar China ha indossato abiti e accessori della cultura cinese, senza conoscerne il significato e solo per estetica.

so Rihanna is the exception when it comes to cultural appropriation??? Confused by you people https://t.co/a93Fw7ejYC

— Clay (@SLAY4CLAY) July 9, 2019