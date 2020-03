Rihanna dona una cifra enorme per combattere il CoronaVirus

Se in Italia le più grosse donazioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 le hanno fatte Berlusconi, la famiglia Agnelli, Ferrero, Fedez e Chiara Ferragni, in USA ci hanno pensato Blake Lively e Ryan Reynolds con un milione di dollari e anche Rihanna, che ha messo a disposizione una cifra davvero enorme. La popstar di Don’t Stop The Music con la sua Clara Lionel Foundation a donato ben 5 milioni di dollari.

Un milione e mezzo di dollari sono arrivati direttamente al governo delle Barbados, per finanziare l’acquisto di ventilatori polmonari ed altri strumenti medici. Altri milioni andranno ad associazioni di Haiti e del Malawi, una parte invece sarà riservata per la fascia più debole dei cittadini statunitensi, che non possono permettersi cure adeguate.

Le associazioni a cui Rihanna ha fatto una donazione sono: Partners In Health, Direct Relief, Feeding America, Resque Org, WHO. Tali donazioni non sono state effettuate da Rihanna in quanto privata cittadina, ma in quanto fondatrice dell’associazione benefica Clara Lionel Foundation.

Un applauso a Rihanna, questo vale più di 100 hit.

