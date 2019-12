Rihanna: novità sul nuovo album, cambio di genere e collaborazioni – parla David Guetta

l’uscita del nuovo album di Rihanna sta diventando una barzelletta (che non fa più ridere). Lo scorso settembre la popstar ha rivelato che ci avrebbe regalato delle nuova musica entro la fine dell’anno, ma ormai dubito che sarà così.

Ieri David Guetta durante un’intervista rilasciata ad una radio francese ha fatto qualche rivelazione sul nuovo progetto di Rihanna. Pare che negli ultimi mesi la star e il suo team abbiano deciso di cambiare direzione musicale per il nuovo disco.

“Ci siamo quasi. Un anno fa sono stato contattato per un album al quale stava lavorando. Il suo team mi ha dato un po’ di informazioni. Quello che posso dire adesso è che la direzione iniziale alla quale lavoravano è cambiata. La cosa è stata lasciata morire. Hanno optato per una cosa nuova, non posso dire la direzione precisa. Vi dico che io sono felice. Io credo che farà felici i fan della dance music. Capite cosa dico?”

Il noto produttore ha anche svelato che nel disco ci saranno diverse sorprese e molte collaborazioni.

Un disco che farà felici noi fan della dance music e con un sacco di collaborazioni?

Dio, fa che sia tutto vero.



