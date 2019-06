Rihanna parla del nuovo album e spiega come mai abbiamo aspettato così a lungo

Sono passati più di tre anni da Anti e ancora non abbiamo un nuovo singolo di Rihanna. La cantante intervistata da Sarah Paulson per Interview Magazine ha parlato del nuovo disco e ha detto che non può dire quando uscirà di preciso l’album, perché non lo sa nemmeno lei.

“Lavoro a tantissimi progetti in diversi settori e questo è il motivo per cui non ho realizzato velocemente un album come un tempo. In passato stavo in studio, solo in studio, per tre mesi di seguito, e veniva fuori un album. Ora è come una giostra. Un giorno faccio una linea di moda, poi una di lingerie, poi una linea di bellezza, poi la musica. È come avere un gruppo di bambini e devi prenderti cura di tutti loro.

E’ davvero un peccato che non possa uscire ora, perché sto lavorando ad un progetto che è molto divertente. Sono davvero contenta del materiale che ho registrato per ora, ma non lo pubblicherò fino a quando non sarà completo. Non ha senso avere fretta, non voglio pubblicare cose non complete. Ma tranquilli che uscirà. Sono arrivata al punto che mi dico, ‘Anche se non ho il tempo di girare dei video, lo pubblico’.

Quando uscirà di preciso? Lo vorrei sapere anch’io. Il prossimo mese ho prenotato per un bel periodo di tempo in uno studio”.