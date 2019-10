Rihanna svela il genere del suo nuovo album e confessa come mai ha detto di no al Super Bowl

Il mese scorso Variety ha rivelato che Rihanna rilascerà due album diversi, uno pop e l’altro reggae. Adesso la popstar in una recente intervista su Vogue ha confermato parte di questo scoop. Rihanna ha detto che ha un disco in uscita e che avrà influenze reggae.

“Sì, uscirà un nuovo disco. Mi piace guardarlo come un album ispirato e influenzato dal reggae. Non sarà proprio quello che conoscete come reggae. Ma sentirete degli elementi in tutte le tracce. Per molti anni ho sperimentato vari generi, adesso è ora di tornare a casa. Io sono cresciuta con il reggae. Questa è musica che mi scorre nelle vene da quando sono piccola, fa parte di me.

Quando uscirà? Non posso dirlo. Adesso i miei fan ci uccidono, ma non posso dirlo per ora.”