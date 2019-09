Rihanna rivela finalmente quando uscirà il suo nuovo album

Ormai sono passati quasi 4 anni dall’uscita di Anti e i fan di Rihanna continuano a chiederle quando pubblicherà la sua nuova fatica discografica. La popstar però pare si sia dimenticata di essere una cantante e continua a sfornare abiti, profumi, trucchi e a fare da testimonial per prestigiosi marchi. Qualcosa però si è mosso, perché Rihanna ha risposto ad un follower ed ha rivelato quando avremo il nuovo disco.

La cantante di We Found Love ha detto che avremo della nuova musica entro la fine del 2019. Questo vuol dire che il nuovo singolo e l’album usciranno entro 90 giorni. Non abbiamo una data precisa, ma è già qualcosa. Preghiamo che ci sia almeno una hit ballabile…

Rihanna has only 100 days left to release her new album. 😳

Do you think she’ll keep her promise & release R9 this year? 👀 pic.twitter.com/Enqf1LsHmj

— Music News Facts (@musicnewsfact) September 22, 2019