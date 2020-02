Riki accusato di omofobia: “Ha insultato il prof di Latino perché ha criticato la sua canzone”

Qualche giorno fa il Prof di latino di All Together Now, Davide Misiano, in un articolo su All Music Italia ha criticato il testo della canzone sanremese di Riki. Il Prof ha eletto Lo Sappiamo Entrambi a peggior testo di questa edizione del Festival di Sanremo.

Queste sono le parole scritte da Misiano:

“Perché già l’incipit è faticoso, ma quando arriviamo a “Parole che inciampano / Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso / e poi sul telefono / Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato / Ti diverti e ti annoi / Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato” abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con penna rossa, suggerendo: ‘Trova pace, con la sintassi e con la vita’.”

Il cantante arrivato ultimo a Sanremo non l’ha presa benissimo ed è sbottato sotto il post Instagram di Davide Misiano. Cosa avrà scritto Marcuzzo per difendere il suo brano? Semplice, che lui è bello e che il Prof di Latino è una che**a e le chec*he sono frustrate e brutte.

“Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c’è, la sintassi è giusta. Se c’è una cosa che conosco è la grammatica italiana. Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e ‘intellettuali’.Tu sei pure chec*a e le chec*he per definizione sono frustrati. Si vede dal tuo sguardo in quella foto“.

Sul bello non discuto, ma sul resto stenderei un velo pietoso. Si impegnasse di più a partorire brani interessanti e validi, invece di vomitare insulti contro chiunque osi criticare il suo lavoro. Altrimenti vada ad aprirsi un account su OnlyFans, in quel contesto la bellezza basta e sono quasi certo che otterrebbe numeri più alti di quelli che gli sta regalando il suo pezzo sanremese (su Youtube ha raggiunto 500.000 visualizzazioni in 1 settimana).

Pensare che solo pochi mesi fa avevo apprezzato il suo videoclip dove baciava dei ragazzi, ma anche le sue parole contro l’omofobia e chi usava termini come ‘fr*cio’.