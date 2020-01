Riki parla di Sanremo, ma dal suo passato spunta un messaggio non positivo sul Festival

La settimana scorsa Amadeus in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha rivelato i 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Tra questi nomi c’è anche quello di Riki. Poche ore fa il cantante di Amici ha dichiarato che da quando ha iniziato a lavorare con la Sony Latin ha pensato di presentare il suo nuovo lavoro su un palco come quello di Sanremo.

“Fin da quando ho iniziato a lavorare con Sony Latin, desideravo presentare il terzo disco di inediti su un palco importante come quello di Sanremo. Come sapete sarò presente e il disco uscirà dopo il festival. Il 10 gennaio nella mia testa è da sempre stata la data del capitolo 8, in cui succederà qualcosa”.

Fin qui nulla di male, Riccardo ha dichiarato che per lui è un onore salire su un palco come quello dell’Ariston ed ha tutte le ragioni del mondo per dire queste cose. Alcune delle mie b!tches però mi hanno fatto notare che due anni fa Marcuzzo diceva che una sua partecipazione al Festival non avrebbe avuto senso, perché per lui Sanremo ormai era un posto dove potersi solo rilanciare.

“Ma non è il fatto di essere pronto o meno. Piuttosto è che non ha senso adesso. A Sanremo si va per rilanciarsi ormai”.

Quindi Riki ci sta dicendo implicitamente ha che bisogno di essere rilanciato?



Riki a Sanremo: la reazione dei social.

Ma quindi è tutto vero? Riccardo Riki Marcuzzo canterà a Sanremo?#Sanremo2020 pic.twitter.com/62D9NrUHgt — mari (@amaricord) December 31, 2019

Sanremo 2020: Elettra che twerka sul palco Achille Lauro sdraiato a terra come i doors Morgan con un tracollo emotivo causato da Riki (aveva chiamato il pubblico che lo acclamava ad amici “bimbeminkia”) DATEMI SUBITO QUESTA EDIZIONE #sanremo2020 — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) December 31, 2019

🇮🇹 RIKI MARCUZZO Salido de la factoría “Amici”. Riki compartió edición con Federica Carta (Sanremo 2019) y Michele Perniola (🇸🇲 JESC’13 y ESC’15). Deberá demostrar esta edición que es más que un ídolo adolescente y que Amadeus no se ha precipitado.#Sanremo2020 #Eurovision pic.twitter.com/qPFFYAo8AG — Eurovisión y esas movidas (@euromovidas) January 1, 2020

RAGA MA A #SANREMO2020 CI SONO SIA RIKI CHE MORGAN CHE DEFINÌ IL PUBBLICO DI AMICI (CHE ACCLAMAVA RIKI) BIMBEMINKIA STO GIÀ VOLANDOOOO pic.twitter.com/cYIxmP8Aad — Benny 👩🏻‍🔬 (@ColdParachutes_) December 31, 2019