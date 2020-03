Rissa nella notte al GF Vip fra Antonella Elia e Fernanda Lessa (VIDEO)

La pace al Grande Fratello Vip fra Antonella Elia e Fernanda Lessa è durata il tempo di uno starnuto perché nella notte – a causa di un pacco di biscotti – le due si sono spintonate a vicenda.

Nel video incriminato si vede Antonella Elia che placca Fernanda Lessa in maniera un po’ irruente per avere delle spiegazioni in merito a questo fantomatico pacco di biscotti.

“Tre pacchi di biscotti, tre pacchi di biscotti! Adesso me li ridai gentilmente!”.

Il placcaggio non è però piaciuto a Fernanda Lessa che, probabilmente esausta, ha spintonato Antonella Elia facendola balzare indietro.

A questo punto Antonella Elia ha fermato Fernanda Lessa gridandole ‘Mi hai messo le mani addosso!‘ e facendola sbottare: “Vieni! Vieni! Vieni!“.

Le due sono state divise da Antonio Zequila che ha spintonato via Antonella Elia e mentre Licia Nunez ha cercato di calmare Fernanda Lessa, Andrea Denver ha cercato di farlo con la Elia.

Ovviamente al trash non c’è mai fine e proprio al termine di questa rissa è nata una discussione fra Sossio Aruta e Antonio Zequila, con il primo che ha accusato il secondo di aver “messo le mani addosso” ad Antonella.

Ecco il video: