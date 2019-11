Mega rissa al Muccassassina, volano parrucche e tacchi

Lo scorso 31 ottobre il Muccassassina (che solitamente si tiene al Qube di venerdì) si è spostato a Cinecittà World con un party horror a tema. La serata sembra si andata alla grande, ma è finita nel modo peggiore, con una mega rissa.

Almeno 5 persone hanno iniziato a picchiarsi e sono volate parrucche e tacchi a spillo. A riportare la notizia è stato Il Messaggero, che però non ha scoperto la causa di questo caos.

I video della rissa sono stati pubblicati da Welcome To Favelas e da Melania Chiari, che ha scritto:

“Queste sono la rovina del mondo trans(ed anche di tutte le sottocategorie che ne fanno parte).

Mi vergogno per loro!

Una serata di divertimento trasformata in un ring da combattimento…

Mi dissocio nella maniera più assoluta da questo SCHIFO di comportamento”

Rissa al Muccassassina: i video.