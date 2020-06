Rita Dalla Chiesa choc: “È peccato volere l’estinzione del popolo cinese?”

Rita Dalla Chiesa ha lasciato tutti sotto choc quando nella serata di ieri – condividendo un articolo de Il Fatto Quotidiano sulla riapertura del Festival di Yulin in Cina – ha chiesto se fosse peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese.

Il Festival di Yulin è una tradizione cinese in cui vengono venduti e macellati cani e gatti per scopo culinario. Una tradizione un po’ macabra che come sottolinea il Fatto Online vede la morte di circa 10 milioni di cani in tutto il paese nel corso dell’anno. Quest’anno però il Festival potrebbe essere diverso perché da febbraio il governo cinese ha escluso i cani ed i gatti dalla lista degli animali commestibili, inserendoli a loro volta nella lista degli animali da compagnia.

Rita Dalla Chiesa, da sempre animalista convinta, ha così scritto quel tweet che ha suscitato l’indignazione degli utenti: “Volere l’estinzione di un popolo si chiama genocidio” / “Basterebbe augurarsi e chiedere che queste pratiche venissero vietate” / “Gli indiani dovrebbero volere la stessa cosa di noi perché mangiamo le mucche e gli arabi lo stesso perché mangiamo i maiali” / “Abbia pazienza, ma certe affermazioni sarebbe meglio evitarle. Ha visto mai un allevamento intensivo di animali che mangiamo noi? Siamo tutti colpevoli”.

