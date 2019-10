Rita Dalla Chiesa attacca duramente Saviano e Chef Rubio, ma il web la sommerge di critiche

Rita Dalla Chiesa in un’intervista rilasciata a La Verità si è scagliata contro Chef Rubio e Saviano.

“Le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto. Come quelle buttate sulla bara di Antonio Annarumma, il poliziotto ucciso un mese prima della strage di piazza Fontana. Ci sono circoli che vorrebbero essere culturali e invece sono circoli di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso”.

L’ex conduttrice di Forum però ha speso delle belle parole per il food blogger Matteo Salvini e Giorgina Meloni.

“Almeno loro non hanno tradito. Altri stanno mangiando nel piatto in cui avevano sputato. A noi questa gente non piace. Mi sono stufata di sentire del Papeete: perché non parliamo di Capalbio, patria degli intellettuali che non hanno voluto gli immigrati?

Lo hanno preso in giro per le felpe, ma io trovavo che mettersi una felpa della guardia di finanza piuttosto che dei carabinieri o della polizia fosse un modo per dire: vi sono vicino. Sarò ingenua, ma preferisco essere ingenua piuttosto che pensarla sempre in modo cattivo”.