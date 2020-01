Rita Rusic dà scandalo al Grande Fratello Vip alle 3 di notte credendo di non essere ripresa (VIDEO)

Un paio di sere fa Rita Rusic è andata a dormire nella sua capsule room al Grande Fratello Vip e – credendo probabilmente di non essere in onda su Mediaset Extra – si è sdraiata e, citando l’immensa Franca Leosini, ha usato il suo ditino birichino.



Un momento intimo portato alla luce pochi minuti fa da Alberto Dandolo che su Dagospia ha pubblicato in esclusiva il video (che potete vedere premendo qua).

“Rita Rusic che spesso lamenta una totale assenza di testosterone nella casa del GF, 2 notti fa alle 3.20 si è adagiata nella capsula room (dove erano presenti anche Clizia e Ciavarro) e ha iniziato ad “assecondare” le “richieste” del suo “fiorellino” più segreto! GUARDARE PER CREDERE!”.

Come riportato da Dagospia, nella capsule room erano presenti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, per questo motivo non è da escludere che sia stata semplicemente una “grattata” in santa pace nel buio della propria stanza.

Nel dubbio la regia ha immediatamente staccato e cambiato inquadratura.