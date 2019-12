Rita Rusic svela perché ha accettato di fare il GF Vip di Alfonso Signorini

Al GF Vip di Alfonso Signorini ci sarà Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori nonché nota produttrice cinematografica. Un nome particolare ma che sa già come farci sognare: intervistata dal settimanale Chi, infatti, Rita Rusic ha svelato come mai ha accettato di partecipare in qualità di concorrente ad un reality show.

“La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa! […] Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni. Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interessi, sì. Sensualmente, detta così, no. Però, chi lo sa?”.