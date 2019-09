Il ritorno di Liam Payne fa arrabbiare i fan di Selena Gomez

Il ritorno musicale di Liam Payne ha fatto molto arrabbiare i fan di Selena Gomez: sto parlando ovviamente di un’accusa di plagio (o di presunto plagio).

Il nuovo singolo di Liam Payne, Stack It Up, è infatti molto simile a Same Old Love di Selena Gomez come dimostra questo video che li paragona:

so liam basically stole selena’s beat 🤔 pic.twitter.com/wsnlto5MZn — 𝒔𝒉𝒆𝒂 (@ADOREDlOR) September 18, 2019

Il brano di Liam Payne è in collaborazione con A Boogie Wit Da Hoodie, è stato scritto da Ed Sheeran ed è stato prodotto da Steve Mac. Nessuno di loro ha preso parte nel 2015 alla realizzazione di Same Old Down della Gomez (scritto e composto interamente da Charli XCX in collaborazione con gli Stargate), per questo motivo molti hanno gridato proprio al plagio.

Sarà davvero così? Ascoltate e fatevi un’idea.