Rivelo: Fabio Colloricchio confessa i retroscena del suo filmato a luci rosse e fa arrabbiare la conduttrice

Dopo Nicole Mazzoccato, anche Fabio Colloricchio è stato ospite di Lorella Boccia a Rivelo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del famoso video intimo di lui e Violeta a L’isola dei Famosi spagnola (qui per vederlo).

“Tutti facciamo l’amore. Non mi pento di averlo fatto. Io e Violeta non sapevamo di essere ripresi dalle telecamere. Era il mio compleanno e la produzione mi aveva detto che la sera sarei rimasto solo con Violeta, che sarebbe stato un regalo. – ha dichiarato Fabio a Rivelo – Poi quando abbiamo iniziato a farlo abbiamo visto in lontananza una luce e abbiamo capito di non essere soli. A quel punto abbiamo stoppato tutto. Infatti non è andata bene la cosa. Diciamo che non abbiamo finito.

Non credo di aver mancato di rispetto a Nicole. Non stavamo più insieme. Ognuno è libero di fare nella vita quello che vuole”.