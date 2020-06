Riverdale: attrice si sfoga “Sono la meno pagata!” ed interviene il produttore

In questi giorni non è stato solo Glee ad essere finito sulla bocca di tutti a causa di Lea Michele, ma anche Riverdale si è guadagnato un po’ d’attenzioni: prima Cole Sprouse è stato arrestato, poi Lili Reihnart ha fatto coming out ed infine Vanessa Morgan ha svelato di essere l’attrice meno pagata del cast.

Ad alzare la polemica è stata proprio la Morgan su Twitter in pieno coinvolgimento #BlackLivesMatter.

“Sono stanca di come i neri sono ritratti nei media, stanca del fatto che siano rappresentati come criminali, persone pericolose o spaventose. Stanca di come siamo utilizzati come personaggi secondari per i bianchi. O utilizzati solo nelle pubblicità per la diversità, ma in realtà non veramente all’interno dello show. Sono l’unica regular nera nella serie Riverdale, ma sono anche la meno pagata”.

Lmao too bad I’m the only black series regular but also paid the least 😂👏🏽 girl i could go on for days 🐸 — Vanessa Morgan (@VanessaMorgan) June 2, 2020

Riverdale, Vanessa Morgan: “Sono la meno pagata!” – la risposta del produttore esecutivo

Immediata a questo punto la risposta del produttore esecutivo di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, che su Instagram ha scritto:

“Ascoltiamo Vanessa. Adoriamo Vanessa. Lei ha ragione. Siamo dispiaciuti e vi facciamo la stessa promessa che abbiamo fatto a lei. Faremo di meglio per onorare lei e il personaggio che interpreta. Così come faremo con tutti i nostri attori e personaggi neri. Il cambiamento c’è e continuerà a esserci. Riverdale diventerà più grande, non più piccolo. Riverdale farà parte del movimento, non sarà al di fuori di esso. Tutti gli scrittori di Riverdale hanno fatto una donazione al Black Lives Matter, ma sappiamo che il nostro lavoro è appena iniziato nella nostra stanza”.

La polemica di Vanessa Morgan va applaudita, ma non è vero che non esistono serie con protagonisti neri che interpretano ruoli principali, carismatici e buoni. Basta pensare a Le Regole del Delitto Perfetto con Viola Davis o Scandal con Kerry Washington, ma anche lo stesso Desperate Housewives che anni fa ha inserito fra le casalinghe protagoniste ben due attrici afrodiscendenti.