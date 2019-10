Robert Pattinson dà scandalo sul set (come Rocco Siffredi) e sciocca il regista

Robert Pattinson è pronto per girare un bel film con Rocco Siffredi e Malena. L’attore di Twilight pare che sul set del suo ultimo film “The Lighthouse” abbia scioccato il regista Robert Eggers. La star inglese nella pellicola interpreta Ephraim Winslow, un guardiano di un faro in Canada e in una scena (che sarà presente solo nella versione senza censure) si tocca. In una recente intervista rilasciata al New York Times Robert Pattinson ha svelato di essersi toccato davvero sul set e di aver finito, andando oltre quello che gli era stato chiesto di fare.

“Mi piace sempre fare qualcosa che va fuori dagli schemi per la prima scena di un film, sono andato veramente alla grande – ha rivelato l’attore al New York Times -. Alla fine mi sono accorto che sono andato oltre a quello che avevamo provato. Ho visto che il regista, Robert Eggers, era scioccato da quello che stavo facendo, ma ho pensato ‘Benissimo, nessuno mi ha detto di fermarmi, quindi continuerò così’”.

Ma pare che questa sia un’abitudine del bel Pattinson. In un’intervista concessa a Variety Robert ha confessato di “essersi divertito da solo” anche mentre girava “High Life”, “Damsel” e “The Devil All the Time”.

L’accademia di Rocco lo aspetta.



Robert Pattinson: le foto dal film The Lighthouse

📷 NEW promotional stills of Robert Pattinson in ‘The Lighthouse’! https://t.co/vPfrNtKfso pic.twitter.com/okjp3wdCsW — Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) October 21, 2019

“The Lighthouse” (dir. Robert Eggers) is the new film starring Robert Pattinson and Willem Defoe about two lighthouse keepers alone watching over the lighthouse. pic.twitter.com/FxcKThS5kf — Film Fanatics (@FilmFanaticsYT) October 17, 2019