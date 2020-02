Robert Pattinson: primo video e foto nei panni di Batman

Come annunciato quasi un anno fa dal magazine Variety, Robert Pattinson sarà il nuovo Batman. Il regista di The Batman è Matt Reeves e qualche mese fa in un’intervista a The Hollywood Reporter ha dato qualche anticipazione sul suo film.

“Spero in una storia eccitante, ma anche emozionante. Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto negli altri film. I fumetti hanno questo racconto. Dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo e questa parte non l’abbiamo necessariamente vista al centro dei film precedenti. Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine. Permetterà al personaggio di avere un arco narrativo, così da poter passare a una fase di trasformazione”.

Stamani Reeves ha condiviso sui social il camera test, accompagnato dalla musica di Michael Giacchino, in cui si vede parte del costume creato per il film, The Batman.



Nonostante su Twitter molti si siano ricreduti, io continuo ad avere ancora qualche perplessità. Ripeto che avrei visto più Ian Somerhalder o Armie Hammer nei panni dell’eroe di Gotham.

Robert Pattinson è Batman: il video.

First look at Robert Pattinson as the Caped Crusader himself in Matt Reeves’ upcoming film ‘The Batman’, in theaters June 2021. pic.twitter.com/wcRaacqekI — BB&C Podcast (@TheBBCPodcast) February 14, 2020

Robert Pattinson’s The Batman suit reveal, but the music is Imperial March: pic.twitter.com/iYm9PxqeEa — Al (@alhrkn) February 14, 2020