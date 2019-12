Roberta Zacchero de Il Collegio aiuta una fan lesbica ad accettarsi (VIDEO)

Rappresentante di classe nonché alunna diplomata con il voto più alto (alla faccia di Maggy Gioia), Roberta Zacchero de Il Collegio è ora anche supporter LGBT dato che su Instagram – in occasione di una sessione di domande e risposte con i propri fan – ha aiutato una sua follower lesbica ad accettarsi.

“Ho capito di essere lesbica ma non riesco ad accettarlo perché so che gli altri non lo accetterebbero“, le ha confessato una fan, a cui Roberta de Il Collegio ha immediatamente risposto: “In realtà non penso che l’accettazione degli altri debba influire sull’accettazione personale. Tu puoi benissimo accettarti e se gli altri non ti accettano cambia amici e fregatene, perché è assolutamente una cosa normale secondo me“.

Il Collegio, Roberta Zacchero supporta una fan lesbica (VIDEO)

Roberta Zacchero de Il Collegio aiuta su Instagram una fan lesbica ad accettarsi 🌈 #IlCollegio pic.twitter.com/ZkFS7mGfw9 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) December 12, 2019

Felicemente fidanzata con George Ciupilan, Roberta Zacchero all’interno de Il Collegio non ha mai avuto pregiudizi in merito all’orientamento sessuale, dato che è stata molto amica di Mariana Aresta che ha da mesi una relazione con un’altra ragazza.