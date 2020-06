Roberto Bolle, ecco chi è il compagno (famoso): le foto dei paparazzi

Roberto Bolle è stato paparazzato in dolce compagnia per le strade di Venezia. Gli scatti sono stati pubblicati sul nuovo numero del settimanale Chi. A svelare l’identità del nuovo compagno del ballerino è stato Alberto Dandolo su Dagospia, sembra infatti che Roberto abbia una relazione con il noto stilista Daniel Lee.

“Svelato il mistero dell’amante di Roberto Bolle: è l’olandese Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega veneta. Un ”macho-cool” che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino”.

Non avrà fatto coming out, ma Roberto Bolle è comunque da apprezzare, perché a differenza di moltissimi altri personaggi dello spettacolo non si nasconde e vive i suoi amori alla luce del sole. Perché tenere alla propria privacy non significa nascondersi, chi sta nell’ombra è perché si vergogna e questo non è il caso di Bolle.

Roberto Bolle anni fa ha avuto una frequentazione con il bellissimo chirurgo Antonio Spagnolo.

“Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. E’ stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo.

Io e Roberto ci siamo conosciuti a fine settembre a una cena a casa di un caro amico comune. Non è stato un colpo di fulmine. Semplicemente, parlando abbiamo scoperto delle affinità e come succede in questi casi, abbiamo cominciato a vederci. La sera che ci hanno fotografato, avevo appena regalato a Roberto un casco perché non lo aveva ed era la prima volta in vita sua che saliva su una moto”.

Foto: Chi