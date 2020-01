Rocco Siffredi parla dell’orientamento sessuale di Max Felicitas

Rocco Siffredi e Max Felicitas continuano a provocarsi a vicenda e questa volta è stato Rocco Siffredi, durante un Q&A su YouTube, a lanciare una frecciatina al collega. Una frecciatina a tinte LGBT che alluderebbe ad una presunta omosessualità di Felicitas.

Secondo il colorito racconto di Rocco Siffredi (che potete leggere ed ascoltare senza censure premendo qua), Max Felicitas fingerebbe di essere eterosessuale esclusivamente per soldi. Un outing a tutti gli effetti o una mossa per screditare l’operato del collega, che nell’arco degli ultimi mesi ha lanciato Martina Smeraldi e riportato sul set dopo 10 anni d’assenza la toscana Valentine Demy, che recentemente si è auto-candidata a partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi?

Lo scorso novembre Max Felicitas, intervistato da Giuseppe Cruciani per La Zanzara, aveva così parlato di Rocco Siffredi:

“Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia. Rocco? Io sono il futuro, ho 26 anni.”