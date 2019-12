Rocco Siffredi prende in giro Max Felicitas che gli risponde per le rime (VIDEO)

Un tempo amici e stimati colleghi, oggi Rocco Siffredi e Max Felicitas sembrerebbero essere sul piede di guerra.

Lo scorso novembre Max Felicitas, intervistato da Giuseppe Cruciani per La Zanzara, non ha risparmiato una velenosa frecciatina indirizzata a Rocco Siffredi:

“Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia. Rocco? Io sono il futuro, ho 26 anni.”

Ed oggi Rocco Siffredi gli ha “risposto” con un dissing su Instagram, realizzando un video con un ragazzo fisicamente molto simile proprio a Max Felicitas. “C’è qualcuno in Italia che si spaccia per il mio erede. Max Felicitas? Chi è? Ma chi è?”.

Immediata la risposta pungente di Max Felicitas:

“Un professionista di 55 anni ieri mi ha dissato sulle stories di un ragazzino probabilmente minorenne che mi assomiglia. Dice delle cose assolutamente non vere. Non ho mai affermato di essere l’erede di nessuno, lo ha detto lui e qualche stampa […] chiudo il discorso: non voglio essere associato più da nessuno al suo nome, in quanto non ho nulla in comune con lui se non la professione”.