Rocco Siffredi parla dei figli e svela cosa fanno Lorenzo e Leonardo

Rocco Siffredi ieri sera è stato ospite da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso e per la prima volta ha portato con sé Lorenzo, suo figlio maggiore.

Se Leonardo (suo fratello, figlio minore di Rocco) studia all’università e nel tempo libero si diletta come modello (le sue foto in intimo sono cliccatissime su BitchyX.it ), Lorenzo è diventato un regista di film lesbo.

“Se qualcuno seguirà le mie orme? Davanti la telecamera come attori no, perché sono tutti e due pudici e non si fanno vedere nu*i mai, sono estremamente pudici, senza però nessuna morale: non giudicano. Lorenzo mi dà una mano sul set. Si è laureato, poi ha iniziato ad aiutarmi, mi ha detto ‘Papà sono 20 anni che giri film che fanno cagare, non riesci a comunicare con la nuova tecnologia‘ così è sceso in campo ad aiutarmi. Ha fatto due film: ama solo donne con donne, ama solo film con sole donne”.