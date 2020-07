Rodrigo Alves, l’ex Ken umano adesso è Jessica: “Voglio diventare mamma”

Lo scorso gennaio Rodrigo Alves ha fatto coming out e ha detto di non essere un Ken umano, ma una Barbie. Negli ultimi mesi Roddy (così aveva deciso di farsi chiamare) si è sottoposta a diversi interventi, tra cui la femminilizzazione facciale. Adesso in un’intervista rilasciata al The Morning, Roddy ha detto di chiamarsi Jessica Alves ed ha anche rivelato di voler diventare madre. La ‘Barbie’ spera di incontrare l’uomo giusto con il quale creare una bella famiglia.

“Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Negli ultimi 36 anni ho vissuto una grande vita in cui tutto doveva essere perfetto e splendido, ma poi mi sono reso conto che stavo invecchiando e che era tutto falso, che dovevo uscire allo scoperto e così ho lasciato cadere la maschera. Ero molto infelice, dovevo andare verso la transizione o morire. Non c’era una terza via. Devo ancora effettuare due o tre interventi per completarla, dopo giuro che smetterò con le operazioni chirurgiche. Adesso sono cambiate molte cose. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”.

Speriamo che i sogni di Jessica si realizzino, ma soprattutto che a transizione completata cerchi di darsi una regolata con le operazioni estetiche.

Jessica Alves mostra i segni delle operazioni per la femminilizzazione.

Ha fatto il seno e affinato il viso per un totale di 74 interventi chirurgici, ecco la trasformazione di Rodrigo Alves #noneladurso pic.twitter.com/fkFs6hdkEM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 1, 2020