Rodrigo Alves si è operata in Turchia: le foto in ospedale e quelle dopo l’intervento

Dopo aver speso quasi 500.000€ per diventare “il Ken Umano”, Rodrigo Alves due settimane fa ha dichiarato di essersi sempre sentita una donna e di aver deciso di intraprendere un percorso di transizione. Durante la sua ospitata ha dichiarato di non aver scelto ancora un nome e ha detto alla conduttrice e i suoi ospiti di chiamarla ancora Rodrigo Alves o ‘Roddy’.

Alves qualche giorno fa è volata in Turchia ad Istanbul per sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del seno attraverso delle protesi mammarie. Il dottore Serkan Balta ha operato l’opinionista di Barbara d’Urso nella clinica Comfort Zone.

Roddy dopo l’intervento è tornata in Italia ed ha fatto un giro per le strade del centro di Milano.

Rodrigo Alves e lo sfogo a Live Non è la d’Urso.