Roma, uomo aggredisce una coppia gay con una pala: “Fr**i do fuoco a voi e alla macchina” – il video dell’aggressione finisce on line

Ci risiamo, nuova aggressione omofoba, questa volta in provincia di Roma. Un uomo di circa 50 anni sta perseguitando da tempo una coppia gay, qualche giorno fa ha cercato di entrare in casa dei due ragazzi e domenica 14 giugno li ha aggrediti usando una pala e mettendosi ad urlare per strada: “Fro** do fuoco a voi e alla macchina”. Una delle due vittime è stata colpita ed ha anche riportato delle contusioni.

Direi che è evidente che la legge contro l’omofobia sia più che mai urgente, nonostante parte della Chiesa e alcuni partiti cerchino di minimizzare il problema di questa piaga. Qualche sera fa addirittura un conduttore tv ha generalizzato dicendo che “gli imbecilli e le discriminazioni ci sono contro tutti, etero o gay” e che la legge potrebbe “limitare la libertà”. Io chiedo a questo signore che presenta programmi su Rete 4, quanti video ha di ragazzi gay che picchiano con una pala delle persone in quanto etero.

“Ancora un altro episodio di omofobia avvenuto in provincia di Roma e denunciato al nostro servizio Gay Help Line 800 713 713. Domenica 14 giugno un uomo sui 50 anni ha bussato alla porta di casa di una coppia gay, conosciuta nel paese. L’uomo, cercando di entrare in casa della coppia, ha iniziato a gridare una serie di insulti omofobi, spintonando, oltretutto, uno dei due uomini, mentre l’altro cercava di chiamare le forze dell’ordine.

L’uomo aveva già tentato di importunare la coppia nei giorni precedenti. La coppia dopo che è riuscita a chiudere la porta ha visto l’uomo tornare con un bastone e scagliarsi contro la porta per entrare. Successivamente sono intervenute le forze dell’ordine e l’uomo si è allontanato. Il giorno successivo l’aggressore ha poi cercato di aggredire con una pala, insieme ad una serie di insulti omofobi, la coppia per strada, come si vede nel video. Scena poi ripetutasi dopo altri due giorni al grido di “f***o, te do fuoco a te e alla macchina”, e facendo riportare contusioni varie ad uno dei due aggrediti.

La coppia sta attualmente vivendo un incubo quotidiano e nonostante le denunce alle forze dell’ordine l’aggressore è ancora libero e continua ad inveire contro loro ogni volta che li vede, mettendo quotidianamente a rischio la coppia. Ogni anno abbiamo oltre 20 mila persone che contattano il servizio di Gay Help Line 800 713 713, dove la quasi totalità preferisce non denunciare perchè non è dichiarata come LGBT (lesbica, gay, bisex e trans) e pensa che la denuncia possa solo peggiorare la situazione. Purtroppo anche quando vengono fatte le denunce le vittime non ricevono alcun sostegno.

Come richiesto più volte chiediamo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di impegnare il Governo nell’approvazione di una legge seria contro l’omotransfobia che prevenga l’odio, che vieti la propaganda di odio verso le persone LGBT e supporti realmente le vittime e le aiuti a superare le violenze e le discriminazioni, con supporti concreti”.