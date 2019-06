Roma Pride in 700.000: alla preghiera omofoba di riparazione si presentano solo in 30

Ieri per le strade di Roma hanno sfilato 700.000 persone al Pride, ma lontano dalle bandiere rainbow e dagli slogan che chiedevano più diritti, c’era anche un’altra manifestazione, sicuramente meno festosa e colorata.

Circa 30 persone si sono radunate per un rosario di riparazione contro “le bestemmie, gli atti osceni e le offese a Dio che avvengono tutti gli anni al Gay Pride”. Tra loro c’erano i fedeli cattolici del Comitato San Filippo Neri e gli attivisti di Militia Christi, che si sono dati appuntamento per “rimediare agli oltraggi al Signore”. Qualcuno ha anche affisso uno striscione

“1994/2019, agaynst Pride Militia Christi”.

Sono riusciti a fare anche peggio che a Modena, dove la processione di riparazione aveva raccolto 300 omofobi, contro i 20.000 partecipanti del Pride cittadino.

Roma. In 700mila al #RomaPride, solo in 30 alla blasfema “preghiera di riparazione” contro i gay organizzato dai fondamentalisti di estrema destra. pic.twitter.com/EKmqXpT0db — Gayburg (@gayburg) 9 giugno 2019

Militia Christi affigge striscione sul percorso del Roma Pride https://t.co/QpLdzxmrD3 — Militia Christi ن (@miliziachristi) 8 giugno 2019