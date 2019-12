Il figlio di Victoria Beckham balla insieme a lei Spice Up Your Life delle Spice Girls (VIDEO)

Quando Victoria insieme alle sue compagne Spice Girls Geri, Emma, Mel B. e Mel C. incise il brano Spice Up Your Life il piccolo Romeo Beckham non era neanche nei pensieri dei suoi genitori, ma a distanza di 22 anni dalla pubblicazione del singolo eccolo che lo balla – insieme proprio a Victoria – su TikTok.

Un colpo al cuore per tutti i fan delle Spice Girls, che questa estate hanno potuto assistere ai concerti evento della loro reunion, a cui però Victoria ha dato picche.

Romeo Beckham è il secondogenito di David e Victoria ed è nato nel 2002, a tre anni di distanza dal fratello maggiore Brooklyn, nato nel 1999. Classe 2005, invece, il terzo figlio Cruz, mentre ha solo 8 anni la più piccola di casa, Harper.

Romeo Beckham insieme a sua madre Posh Spice balla “Spice Up Your Life” delle Spice Girls 😂😂😋😋 pic.twitter.com/aMSNCU1mjO — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) December 14, 2019

Visualizza questo post su Instagram Look at dem curtains 😂 Un post condiviso da ROMEO (@romeobeckham) in data: 20 Nov 2019 alle ore 11:39 PST

Visualizza questo post su Instagram Great photographer 😍 Un post condiviso da ROMEO (@romeobeckham) in data: 22 Nov 2019 alle ore 2:29 PST